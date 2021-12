Serie A: il Milan vince ma si fa male Kjaer, pareggio del Sassuolo con il Napoli

(via Us Sassuolo fb)

Dopo un mese il Milan ritrova la vittoria in campionato ai danni del Genoa di Shevchenko. Gli uomini di Pioli trovano subito la via del gol al 10' grazie ad una punizione di Ibrahimovic, che da 25 metri batte Sirigu. Sul finale del tempo arriva il raddoppio dei rossoneri. E' il 45' quando Messias, dopo la gioia Champions, trova la rete in campionato colpendo di testa al volo, creando una parabola su cui Sirigu non può arrivarci.Nella ripresa arriva il 3-0 che chiude ogni discorso, firmato dal Messias. Il brasiliano servito da Diaz realizza la sua prima doppietta nel Milan. Il Milan visto al Marassi è apparso brillante tenendo sempre in pugno il pallino del gioco. Con questa vittoria, approfittando del pareggio del Napoli contro il Sassuolo, i rossoneri si riavvicinano alla vetta lontana appena un punto.Al Mapei gli emiliani pareggiano negli ultimi minuti di partita contro gli azzurri grazie a un gol di Ferrari.