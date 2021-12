Serie A: Inter - La Spezia 2 - 0

(via Inter fb)

LUIGI LAGUARAGNELLA - Mister Inzaghi è alla guida di una macchina che non intende fermarsi. L'Inter tallona il Napoli e il Milan in alta classifica e la prova di forza dimostrata contro lo Spezia mette i nerazzurri in condizioni favorevoli per lasciare la terza posizione. Il terzetto difensivo reinventato con D'Ambrosio, Skriniar e Dimarco e il duo d'attacco Lautaro-Corrra non rallenta i meccanismi di gioco in cui Calhanoglu a dirige il centrocampista insieme a Brozovic con personalità. Il turco ispira e va spesso alla conclusione. Nel tiro a segno contro i liguri anche Correa inizia la ricerca del gol, ma tra Provedel e la traversa resta a secco. Occorre il tiro preciso di Gagliardini per sbloccare il risultato dopo l'azione corale tutta di un tocco propiziata da D'Ambrosio, proseguita dal tacco di Lautaro e conclusa a rete dal centrocampista. Anche Dumfries risulta veloce e incisivo nelle azioni offensive. Gli ospiti guidati dall'ex interista Thiago Motta sono troppo deboli. Si affacciano nell'area di Handanovic con il colpo di testa di Amian. Provedel continua mettere i guantoni sui tiri del neo entrato Dzeko, Perisic sfiora la traversa, poi il raddoppio arriva dal calcio di rigore trasformato da Lautaro che ormai continua a far salire il suo score. Proprio l'argentino si era procurato il penalty con un tiro finito sul braccio di Kiwior.

In previsione dei big match nelle zone di alta classifica e della prossima trasferta di Roma contro l'amato Special One, la macchina Inter sembra poter procedere a marce alte.