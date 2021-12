Serie A: la Juventus impantana nella Laguna, finisce 1 a 1 al Penzo

(via Juventus fb)





Il centrocampista arancioneverde, dopo un'azione insistita da parte dei vuoi calcia da fuori area, inventa un sinistro che si spegne all'angolo basso della porta, dove Szczesny non può arrivare. Il pareggio al Penzo muove poco la classifica di Juventus e Venezia, con i bianconeri che possono solo recriminare sui due punti 'sprecati' per la rincorsa Champions che adesso diventa più lontana, soprattutto con il poker della Fiorentina contro la Salernitana.

- Finisce 1-1 la sfida tra Venezia e Juventus. I bianconeri, che devono rinunciare subito a Dybala per infortunio, passano in vantaggio al 32' con Morata. Lo spagnolo servito da Pellegrini devia sottoporta sul primo palo il pallone dell'1-0. Nella ripresa il Venezia scende in campo con un altro piglio. Gli uomini di Zanetti mostrano un bel calcio che gli permette di raggiungere il pari al 55' con Aramu.