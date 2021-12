Sessione bilancio: giovedì 23 e venerdì 24 dicembre seduta Consiglio regionale

Deliberazione n. 1907 del 25/11/2021 "Bilancio consolidato della Regione Puglia - esercizio finanziario 2020 - artt. 11-bis e 68 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. - Approvazione" - 41/B (rel. cons. Amati Fabiano);

DDL n. 263 del 16 dicembre 2021 "Ratifica della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 109, comma 2bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con deliberazione 30 novembre 2021, n. 2040" - 374/A (rel. cons. Amati Fabiano);

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 75 del 9 dicembre 2021 "Approvazione schema di Bilancio di Previsione del Consiglio regionale - Esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024" - 47/B (rel. cons. Amati Fabiano);

Deliberazione della Giunta regionale n. 2084 del 13 dicembre 2021 "Documento di economia e finanza regionale - DEFR 2022-2024 - Approvazione"- 48/B (rel. cons. Amati Fabiano);

Deliberazione di Giunta regionale n. 2143 del 16 dicembre 2021, recante "Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEFR 2022-2024" - 49/B (rel. cons. Amati Fabiano);

DDL n. 264 del 16 dicembre 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)" - 375/A (rel. cons. Amati Fabiano);

DDL n. 265 del 16 dicembre 2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 " - 376/A (rel. cons. Amati Fabiano).

BARI - Il Consiglio regionale è convocato in sessione di bilancio per giovedì 23 dicembre, ore 11,00 e venerdì 24 dicembre, ore 10,00 con il seguente ordine del giorno dei lavori: