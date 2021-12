Spotify svela le canzoni di Natale più ascoltate nel 2021: in vetta Mariah Carey

MILANO - Il Natale è alle porte e l’atmosfera si fa sentire anche grazie ai brani e alle playlist dedicate a questo magico periodo dell’anno. Secondo i dati raccolti da Spotify, la stagione natalizia è in realtà ufficialmente iniziata domenica 28 novembre, il giorno in cui si è registrato il più alto numero di stream di canzoni natalizie al di fuori del mese di dicembre.

E così, anche quest’anno, la piattaforma rivela quali sono le canzoni di Natale più ascoltate: la regina delle feste resta Mariah Carey, con “All I Want for Christmas Is You", che solo quest’anno conta più di 8 milioni di stream a livello globale (e che ha da poco raggiunto quota un miliardo in totale!), seguita da “Last Christmas” dei Wham! e “It’s Beginning to look a Lot like Christmas” di Michael Bublé.

Ecco le canzoni di Natale più ascoltate dell’anno su Spotify in Italia e livello globale, dal 1° novembre al 9° dicembre 2021:

In Italia:

“All I Want for Christmas Is You” - Mariah Carey

“Last Christmas” – Wham!

“It's Beginning to Look a Lot like Christmas” - Michael Bublé

“Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” - B. Swanson Quartet, Frank Sinatra (with The B. Swanson Quartet)

“Jingle Bell Rock” – Bobby Helms

“Feliz Navidad” – José Feliciano

“Santa Tell Me” – Ariana Grande

“Snowman” – Sia

“Santa Claus Is Coming to Town” - Michael Bublé

“Rockin' Around The Christmas Tree” – Brenda Lee

Nel Mondo:

“All I Want For Christmas Is You” - Mariah Carey

“Last Christmas” - Wham!

“It's Beginning to Look a Lot Like Christmas” - Michael Bublé

“Jingle Bell Rock” - Bobby Helms

“Rockin' Around the Christmas Tree" - Brenda Lee

"Santa Tell Me” - Ariana Grande

“It's the Most Wonderful Time of the Year” - Andy Williams

“Snowman” - Sia

“Mistletoe” - Justin Bieber

“Underneath the Tree” - Kelly Clarkson

Guardando alle più recenti hit di Natale, invece, le canzoni uscite negli ultimi 5 anni più ascoltate su Spotify nel mondo sono:

“Snowman” - Sia

“White Christmas” - Amy Grant

“Santa’s Coming for Us” - Sia

“Hallelujah” - Pentatonix

“Merry Christmas” - Ed Sheeran, Elton John

Infine, la classifica con le canzoni natalizie più ascoltate di tutti tempi:

“All I Want For Christmas Is You” - Mariah Carey

“Last Christmas” - Wham!

“Santa Tell Me” - Ariana Grande

“It's Beginning to Look a Lot Like Christmas” - Michael Bublé

“Rockin' Around the Christmas Tree” - Brenda Lee