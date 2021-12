Sud, Masi (M5s): "Grazie a PNRR, investimenti importanti per zes, infrastrutture idriche e ciclovie"

“Previsti poi 124 interventi – prosegue Masi - per complessivi 2 miliardi di euro di investimenti in infrastrutture idriche primarie, per migliorare le reti idriche di importanti aree urbane e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico. Un altro importante versante è quello della mobilità sostenibile e del turismo. A questo proposito, è stato approvato un finanziamento di 400 milioni di euro per rafforzare la mobilità ciclistica e le ciclovie urbane. Il 50% dei 400 milioni è assegnato alle regioni del Sud, per la realizzazione di almeno 1235 chilometri aggiuntivi di ciclovie turistiche e, di questi, 39.5 milioni andranno alla ciclovia dell’Acquedotto pugliese, che va da Caposele in provincia di Avellino a Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce, attraversando la Campania, la Basilicata e la Puglia”.

“Un progetto ambizioso e possibile grazie a questi fondi che l’Italia ha ottenuto per il gran lavoro del presidente Conte in Europa, e che ora ci danno una grande opportunità per dare nuovo slancio all’economia dei nostri territori e colmare quel gap atavico tra Nord e Sud del Paese”, conclude la deputata pentastellata.

ROMA – “Una quota non inferiore al 40% del Pnrr è destinata al Sud Italia. Si tratta di un gran quantità di risorse, che vanno programmate e spese con giudizio. Stiamo lavorando per questo e, nelle scorse ore in sede di Conferenza Unificata, sono stati approvati diversi progetti di finanziamento di grande importanza per il Meridione. Innanzitutto, è stata raggiunta l’intesa per il finanziamento di 630 milioni di euro per una serie di interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali (ZES), che consentiranno di riqualificare porti e collegamenti retroportuali e rendere i nostri territori commercialmente più competitivi”. Lo dichiara Angela Masi, deputata pugliese del MoVimento 5 Stelle.