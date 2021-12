Tananai tra i Big in gara al Festival di Sanremo con il brano 'Sesso occasionale'

SANREMO - Tananai conquista un posto tra gli artisti in gara nella categoria Campioni della 72° edizione del Festival di Sanremo con l’inedito “Sesso occasionale”, dopo esser stato proclamato tra i vincitori di Sanremo Giovani 2021 con il brano “Esagerata”.

Prodotto da TANANAI e d.whale, “Sesso occasionale”, singolo che l’artista presenterà sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2022, è stato scritto e composto dallo stesso Alberto Cotta Ramusino, nome all’anagrafe dell’artista, in collaborazione con Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Alessandro Raina.

“Esagerata” è già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 3 dicembre, accompagnata dal videoclip ufficiale. Prodotta da d.whale e TANANAI, anche autore e compositore della canzone, parla di una relazione senza equilibrio, dalla quale sarebbe meglio per entrambe le parti distaccarsi, ma si continua ad avvicinarsi e ferirsi, rinfacciandosi i difetti l’uno dell’altra. Il videoclip, prodotto da Borotalco.tv con la regia di Olmo Parenti X A THING BY e di cui Matteo Stefani ha curato l’executive production, ha come protagonista TANANAI stesso, impegnato in una corsa inconcludente per cercare di stare al passo con una relazione che ormai è giunta al termine.

Dopo l’esperienza sanremese del prossimo febbraio, il giovane cantautore milanese porterà la propria musica nei club di Roma e Milano in due date live, prodotte da Friends & Partners, previste giovedì 24 marzo a Roma, presso Largo Venue, e lunedì 28 marzo a Milano, ai Magazzini Generali. I biglietti sono già disponibili sui rivenditori ufficiali www.ticketone.it e www.ticketmaster.it. Per ulteriori informazioni: www.friendsandpartners.it