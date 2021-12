'Uà - Uomo di varie età'', Gianluca Scheri: ''Claudio Baglioni è un autentico mattatore della scena artistica italiana''

(Foto ufficio stampa Mediaset)

COLOGNO MONZESE(MI) - Ieri sera, su Canale 5, con 2.322.000 spettatori con il 15% di share sul pubblico attivo, ha debuttato il life-show di Claudio Baglioni “Uà - Uomo di varie età”.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5:

«Quando un autentico mattatore della scena artistica italiana come Claudio Baglioni sceglie l’ammiraglia Mediaset per raccontarsi come mai prima d’ora, si dà vita a un prodotto all’insegna della qualità.

Tre serate-evento, che - per messa in scena, ricchezza di ospiti ed emozioni suscitate - sono un preziosissimo regalo per il pubblico di Canale 5.

Uno show frutto dell’immenso talento dello stesso Baglioni, del direttore artistico Giuliano Peparini, della produzione Friends&Partners e quella Mediaset. E’ un programma unico, per il quale mi congratulo calorosamente con tutti quelli che hanno contribuito alla sua realizzazione».