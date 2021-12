Disabilità: Midu fa appello al presidente Emiliano

Bisogna distinguere due cose - prosegue la nota -, la visita fisiatrica/ortopedica è una cosa, la visita per prescrizione ausili ortopedici è un'altra cosa. La prima necessità di almeno mezz'ora, la seconda ci vogliono cinque minuti per trascrivere i codici sulla prescrizione. Il disabile è costretto a fare tanti passaggi burocratici per poi ottenere gli ausili. Si parla tanto per abbattere la burocrazia che aggrava la vita del disabile stesso e dei propri familiari, ma poi nessuno interviene.



Poi si definiscono tutti paladini dei disabili. Finalmente è intervenuta anche la campionessa paralimpica a Tokyo Marina Caironi che ha denunciato la disparità di diritti anche tra disabili, in un convegno sulla disabilità svoltosi a Trento, dove i disabili per malattia o incidente stradale vengono penalizzati negli ausili migliori rispetto al disabile sul lavoro che viene tutto erogato da Inail con i migliori ausili, questa è una grande vergogna. Caputo - conclude Midu - spera che altre campionesse faranno sentire la loro voce.

BARI - Ancora tanta burocrazia per i disabili pugliesi, il Midu Sport Handicap Puglia (Movimento Italiano Diritti Umani) fa appello al Presidente Emiliano, per intervenire sulle lunghe attese per una prescrizione di ausili ortopedicici vogliono cinque minuti per scrivere dei codici, non si può aspettare sette mesi come è successo al tennista Salvatore Caputo. Lo rende noto il