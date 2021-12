Gli Usa mettono i allarme gli americani per i viaggi verso l'Italia. Il Centers for Disease and Prevention, infatti, ha aggiunto il Belpaese nel livello 4 "rischio molto alto" per il numero dei contagi elevato che si èp registrato negli ultimi giorni (500 casi ogni 100mila abitanti). Nella 'black list' insieme all'Italia ci sono altri 80 Paesi, tra cui la Francia, Groenlandia e Mauritius.