Dal prossimo 1° gennaio la polizia di New York avrà per la prima volta nella sua storia una commissaria. Keechant Sewell, infatti, prenderà il posto di Dermont Shea ormai prossimo alla pensione. Il neo sindaco della Grande Mela, Eric Adams, ha commentato al New York Times la nomina della 49enne già ex capitana della NYPD: "Una provata combattente del crimine, con l'intelligenza emotiva necessaria a offrire sia la sicurezza, sia la giustizia, che i newyorkesi meritano”.