Vaccini anti Covid: in Puglia rispettati target Figliuolo

BARI - Proseguono le vaccinazioni anticovid in tutta la Puglia, rispettando i target assegnati alla Regione dal commissario nazionale per l’emergenza covid. Domani, giorno di Natale, hub aperto a Sammichele di Bari.Dodici hub operativi anche alla vigilia di Natale e aperture straordinarie nelle giornate di festa di Natale, Santo Stefano e Capodanno.Per il 25 dicembre è in programma un Open day nel centro vaccinale di Sammichele di Bari (ore 9-12), con accesso senza prenotazione riservato a over 18 che vogliano fare il richiamo o la prima dose. Si replica il 26 dicembre a Molfetta, con una seduta dedicata agli over 18 (ore 9-13, accesso con prenotazione). Quindi il 1° di gennaio apertura straordinaria dell’hub di Valenzano, dove ci si potrà vaccinare dalle 15.30 alle 18,30, con accesso su prenotazione.La campagna anti-Covid della ASL Bari continua ad un ritmo sostenuto. Ieri sono state effettuate quasi 9mila somministrazioni, circa 86mila negli ultimi sette giorni. Su complessive 2 milioni e 407.051 dosi somministrate, il totale dei richiami ammonta a 373.592.In netta crescita le coperture con dose “booster” riservate alla popolazione over 18 con ciclo completato da almeno 5 mesi: è vaccinato con tre dosi il 59,3% dei residenti dell’intera provincia e il 64,2% nella sola città di Bari. Percentuali particolarmente alte tra gli over 50, già protetti al 67,4% (71,3% a Bari città), e soprattutto nella fascia degli ultraottantenni, con l’82,8% che ha fatto il richiamo (85% nel capoluogo).A buon punto anche la vaccinazione della fascia d’età pediatrica, bambine e bambini dai 5 agli 11 anni. In sette giorni, sono quasi 5mila i piccoli che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid in sedute organizzate dal Dipartimento di prevenzione all’interno di hub vaccinali o ambienti scolastici adeguati. La capacità di somministrazione, inoltre, è destinata ad aumentare ulteriormente con l’ingresso in campo dei pediatri di libera scelta.Per la prossima settimana la Asl Bt ha organizzato open day dedicati ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Le vaccinazioni si terranno presso gli hub il 29 dicembre ad Andria (9-12.30 e 15-17.30), Barletta e Bisceglie (9-12.30) e Trani (15 - 18.30). Il 30 dicembre a Canosa dalle 9 alle 17.30 saranno vaccinati i bambini anche di Minervino e Spinazzola mentre il 2 e l'8 gennaio 2022 a Margherita di Savoia dalle 8.30 alle 13.30 saranno vaccinati anche i bambini di Trinitapoli e San Ferdinando. Presso gli hub ci saranno anche i pediatri di libera scelta che comunque su gran parte del territorio continueranno a portare avanti la vaccinazione pediatrica presso i propri studi.Nella Asl di Brindisi con 110.453 terze dosi somministrate ieri è stato già raggiunto il target previsto per il 31 dicembre. Sono state circa 4.500 le vaccinazioni complessive del 23 dicembre, tra cui 435 pediatriche. Finora sono 1.950 le dosi somministrate nella fascia tra i 5 e gli 11 anni. Oggi i bambini sono stati vaccinati nel PalaVinci a Brindisi, nell'istituto Brandi a Carovigno, nel Bianco Pascoli a Fasano e nella scuola Monasterio a Latiano. In particolare, ad attendere i piccoli vaccinati all'uscita dell'hub allestito nella palestra della scuola Monasterio c'era anche Sergio dell'associazione L'angolo magico, che ha offerto bastoncini di zucchero filato. All'interno, i bambini sono stati accolti dal personale sanitario e dal cantore Giovanni Rubino, che con chitarra e armonica ha intonato tradizionali canti natalizi rivisitati in chiave country-blues.Dall'inizio della campagna vaccinale sono 1.421.252 le dosi di vaccino somministrate a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 608.372 prime dosi, 579.875 seconde dosi, 21.333 monodose e 211.672 terze dosi.Buona l'adesione alla vaccinazione di bambini e bambine di età compresa tra i 5 e gli 11 anni: 944 le vaccinazioni effettuate nella sola giornata di ieri.Prosegue la campagna di vaccinazione tra Hub, centri sanitari, in farmacia e a cura dei Medici di medicina generale: 7190 le vaccinazioni di ieri di cui 1210 prime dosi, 684 seconde dosi e 5296 terze dosi.Continua a ritmo serrato la campagna vaccinale anti COVID in provincia di Foggia.Ad oggi sono 1.104.597 le dosi somministrate dall’avvio della campagna vaccinale.Di queste, 220.646 sono state somministrate dai Medici di Medicina Generale, 2.120 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Il 90,2% delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto la prima dose, l'82,3% ha ricevuto anche la seconda. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 171.814 persone.Ad oggi sono 570 le bambine e i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino.Nella fascia d'età compresa tra 12 e 19 anni hanno ricevuto la prima dose 41.009 giovani di cui 1.547 ha effettuato anche la terza somministrazione.Per la terza dose si potrà accedere se in possesso di una prenotazione. Accesso diretto solo per prime dosi e per operatori sanitari, forze dell’ordine e insegnanti.Di seguito il calendario di apertura degli hub vaccinali nella provincia di Taranto nella prossima settimana.Per quel che riguarda le aperture della prossima settimana, a Taranto, l’hub presso l’Arsenale della Marina sarà operativo da lunedì 27 a giovedì 30 dicembre dalle 09.00 alle 17.00, mentre venerdì 31 dicembre e domenica 2 gennaio sarà aperto dalle 09.00 alle 14.00; l’hub presso la SVAM sarà aperto mercoledì 29 dicembre dalle 09.00 alle 14.00; l’hub di Ginosa sarà aperto per le persone prenotate martedì 28 dicembre dalle 9.00 alle 17.00; il centro vaccinale di Grottaglie sarà operativo lunedì 27 e mercoledì 29 dicembre dalle 9.00 alle 17.00; a Manduria, hub operativo per le prenotazioni martedì 28 e giovedì 30 dicembre dalle 9.00 alle 17.00; a Martina Franca, centro vaccinale operativo lunedì 27 e giovedì 30 dicembre dalle 9.00 alle 17.00; il centro vaccinale di Massafra, invece, sarà accessibile mercoledì 29 dicembre dalle 9.00 alle 17.00, e anche venerdì 31 dicembre dalle 9.00 alle 14.00.Il 1° gennaio tutti gli hub saranno chiusi. (domani 25.12 il bollettino non sarà diffuso).