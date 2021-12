Vaccini anti Covid: Puglia seconda Regione in Italia per percentuale di copertura in età pediatrica

BARI - La Puglia è la seconda Regione in Italia per la percentuale di copertura delle vaccinazioni anticovid in età pediatrica, con il 7.4%, (+2% rispetto a media italiana). Il 36% dei pugliesi vaccinabili ha ricevuto la terza dose (+3.7% rispetto alla media italiana. Ha completato il ciclo primario l’82% dei pugliesi (+2.1% rispetto alla media italiana).Sono quasi 6mila le somministrazioni assicurate finora in provincia di Bari ai bambini nella fascia di età 5- 11 anni. La ASL da oggi fino al 5 gennaio ha organizzato sette giornate a sportello per incentivare le vaccinazioni in favore dei bambini. Un impulso alla protezione dei più piccoli per fare in modo che dopo le festività le attività didattiche siano in massima sicurezza. Lo conferma il direttore generale della ASL di Bari, Antonio Sanguedolce: “La priorità ora è andare veloci, accelerare i tempi delle somministrazioni per i bambini – spiega Sanguedolce – gli open day daranno maggiori possibilità alle famiglie per vaccinare i propri figli in tempo per mettere la scuola in sicurezza”. Mentre continuano le somministrazioni scuola per scuola programmate dal Dipartimento di prevenzione e prosegue in parallelo la campagna vaccinale a cura dei pediatri di Libera scelta, la ASL ha deciso dunque di potenziare ulteriormente l’offerta vaccinale per le famiglie predisponendo open day pediatrici negli hub di Mola, Triggiano, Molfetta e in una sede scolastica a Conversano. Il calendario è disponibile sui canali social della ASL e sul portale aziendale. La programmazione delle giornate a sportello proseguirà anche a gennaio. Questa mattina nella sede del distretto di Bari a Japigia sono state eseguite 133 somministrazioni a cura dei pediatri e nel pomeriggio in via Fani altri 6 pediatri effettueranno 120 iniezioni ai propri pazienti dalle 15 alle 19. Domani il distretto di Bari distribuirà altri vaccini ai pediatri che eseguiranno le somministrazioni nei propri studi. Nelle ultime 24 ore sono state erogate nei punti vaccinali territoriali complessivamente 14.066 dosi, di cui 11.627 richiami, 1214 seconde e 1225 prime dosi. Nella città di Bari la copertura con terza dose dei soggetti over 18 vaccinati da almeno 5 mesi è al 64 per cento e sfiora il 60 per cento nel resto della provincia.Sono 877 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino. Intanto da domani sono in programma open day pediatrici: sono in programma domani presso gli hub vaccinali di Andria (dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 17,30), di Barletta e di Bisceglie (dalle 9 alle 12,30).All'hub di Trani si vaccina sempre il 29 dicembre dalle 15 alle 18,30. A Canosa nell'Ufficio di Igiene l'open day è il programma il 30 dicembre dalle 9 alle 17,30: qui saranno vaccinati anche i bambini di Minervino e Spinazzola. A Margherita di Savoia (scuola media G.Pascoli) l'open day si terrà il 2 e l'8 gennaio alle 8,30 alle 13,30: avranno accesso anche i bambini di Trinitapoli e San Ferdinando. La campagna di vaccinazione pediatrica è organizzata in collaborazione con i pediatri di libera scelta che potranno vaccinare o presso l'hub (è il caso di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando) o anche presso i propri ambulatori, su appuntamento con il proprio medico di riferimento. L'accesso all'open day pediatrico è a sportello, senza appuntamento.Nella Asl di Brindisi ieri sono state somministrate circa 6.400 dosi di vaccino anti Covid, tra cui 500 a bambini tra i 5 e gli 11 anni.Domani, mercoledì 29 dicembre, vaccinazioni in programma nei centri di Bozzano, nel capoluogo, Ceglie Messapica, Fasano, Francavilla Fontana, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci e San Vito dei Normanni.Le vaccinazioni pediatriche nella giornata di domani sono in calendario a Brindisi (PalaVinci), Carovigno, Ceglie Messapica, Fasano, Mesagne, Oria e San Donaci.Ad oggi sono 1.110.798 le dosi somministrate dall’avvio della campagna vaccinale.Di queste, 222.402 sono state somministrate dai Medici di Medicina Generale, 2.400 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Il 90,2% delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto la prima dose, l'82,4% ha ricevuto anche la seconda. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 176.886 persone.Nella fascia d'età compresa tra 12 e 19 anni hanno ricevuto la prima dose 41.091 giovani di cui 1.793 ha effettuato anche la terza somministrazione.Da ieri sono ufficialmente operativi anche i pediatri di libera scelta presso i quali i genitori possono prenotare la prima dose di vaccino per le bambine e i bambini di età superiore a 5 anni.POLICLINICO RIUNITI FOGGIAAl Policlinico Riuniti di Foggia resta dedicato ai bambini fragili tra 5 e 11 anni l’ambulatorio vaccinale dell’UOC Igiene universitaria segnalati dalle reti di patologia che seguono i piccoli pazienti. Da oggi, è aperto l’accesso per la dose di richiamo ai ragazzi fragili tra 12 e 17 anni, sempre tramite i centri di cura, e, su prenotazione, quello a tutti i ragazzi di 16 e 17 anni.Prosegue spedita la campagna di vaccinazione in ASL Lecce con 8603 vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri tra Punti vaccinali di popolazione, Centri sanitari, Farmacie e Medici di Medicina generale, in ambulatorio e a domicilio.Procede, con una buona adesione da parte delle famiglie, la vaccinazione dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni con sedute dedicate organizzate in sinergia con le scuole e i pediatri di libera scelta: 664 i bambini ad aver ricevuto il vaccino ieri.5810 i bambini vaccinati in tutto finora.Procede la campagna vaccinale anti-Covid in Asl Taranto. I dati aggiornati a ieri registrano un totale di 6.603 dosi somministrate, delle quali: 160 prime dosi a over12 e 545 prime dosi pediatriche; 886 seconde dosi e 5.012 richiami. Nello specifico, sono state somministrate 1.349 dosi a Taranto presso l’Arsenale della Marina Militare, 919 dosi a Grottaglie, 904 dosi a Martina Franca, 114 dosi in altre strutture. I medici di medicina generale hanno somministrato 1.749 dosi in totale, e 57 sono state eseguite a domicilio.Per quanto riguarda, invece, la campagna vaccinale negli hub pediatrici scolastici, oggi 28 dicembre sono operativi per la vaccinazione i plessi scolastici “San Giovanni Bosco” a Massafra (9-12/15-18); “E. De Amicis” a Grottaglie (9-12/15-18); a Taranto “Martellotta” (9-12/15-18) e “Viola” nel pomeriggio. Domani, mercoledì 29 dicembre, saranno operativi i centri vaccinali scolastici “Diaz” a Laterza (9-12); “Bonsegna-Toniolo” a Sava (9-12/15-18); “Viola” nel pomeriggio dalle 15 alle 18. A Martina Franca, la seduta vaccinale pediatrica del 29 è stata spostata dal plesso scolastico Giovanni XXIII e si svolgerà presso l’hub vaccinale in Piazza d’Angiò. Nel corso delle sedute scolastiche di vaccinazione previste sino al 10 gennaio 2022, sarà garantito libero accesso a tutti i bambini di età compresa fra 5 e 11 anni che non sono stati vaccinati nel corso degli appuntamenti precedentemente assegnati.