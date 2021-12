World Protection Forum 2021-2022: summit d'eccezione al Teatro Ariston di Sanremo

SANREMO - Venerdì 26 novembre 2021, presso il prestigiosissimo Teatro Ariston di Sanremo, si è tenuto il World Protection Forum 2021-2022 come stella polare per la vinificazione dei rischi in ogni declinazione dell'agire pubblico, imprendotoriale nonché sociale. Un summit sulla sicurezza con numerosi interventi di personalità di spicco fra i quali anche l’imprenditore argentino Christian Gaston Illan.

Un’intera giornata all’insegna di temi importanti basati sulla mission del format ovvero due punti cardini: il primo che il rischio è il comune denominatore del futuro dell’umanità. Il secondo è che l’essere protetti è un diritto fondamentale dell’uomo.

Kelony, è l’agenzia prima al mondo per quanto riguarda il calcolo del rischio e che ha dato vita al WPF. L’impegno di Kelony è la costante ricerca di neutralizzazione del rischio a sostegno di scelte e azioni per la salvaguardia costante in primis per la vita, come da loro claim “Life First!”.

È proprio per quanto riguarda il rischio l’intervento di Christian Gaston Illan si è focalizzato di come questo talvolta invece possa essere un fattore positivo: attraverso il racconto della sua storia e la consegna di un poncho argentino a Papa Francesco.

Di fatto nella vita “assumersi dei rischi” e affrontare le proprie paure può aprire scenari differenti. Ma come fare? Ebbene secondo il relatore tutto parte da due ingredienti fondamentali, ovvero l’amore e il coraggio. Un discorso motivazionale improntato sulla forza positiva della condivisione di idee.

Il prossimo appuntamento è già programmato per il giorno 10 marzo 2022 nella città più romantica al mondo, ovvero a Parigi. Stay tuned!