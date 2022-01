(via Australian Open fb)





Lo spagnolo non si aggiudicava gli Australian Open dal 2009, quando superò in finale Roger Federer. A Melbourne prima del trionfo di oggi Nadal aveva perso quattro finali consecutive, due col serbo Novak Djokovic una con lo svizzero Roger Federer e una con l’altro svizzero Stan Wawrinka.

- Lo spagnolo Rafael Nadal ha vinto gli Australian Open di tennis a Melbourne. Ha superato in finale 2-6 6-7 6-4 6-4 7-5 il russo Daniil Medvedev. Per Nadal ventunesimo successo nella sua carriera in un torneo del Grande Slam. Nadal era al rientro dopo 5 mesi di assenza per l’infortunio al piede.