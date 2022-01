Bari, riorganizzazione raccolta dei rifiuti su strada: al via alla modifica di alcune postazioni e alla sostituzione di alcuni cassonetti per l'indifferenziata

Ad ogni modo tutti i nuovi cassonetti verranno riposizionati in postazioni limitrofe a quelle attuali.

“Al fine di favorire una più armonica organizzazione dei percorsi delle squadre che si occupano della raccolta dei rifiuti indifferenziati e, contestualmente, migliorare il decoro e la funzionalità dei contenitori della raccolta dei rifiuti - commenta l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli - con Amiu abbiamo deciso di eliminare una buona parte dei contenitori neri in plastica diffusi sul territorio cittadino. Alcuni di loro, garantendo gli stessi volumi attuali, saranno sostituiti con cassonetti di metallo. In questa maniera cerchiamo di eliminare anche la pessima abitudine di alcuni cittadini di lasciare aperti i coperchi dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati”.



Di seguito le strade individuate per la rimozione dei cassonetti e la modifica delle postazioni:

- sottopasso Duca degli Abruzzi - Murat: 1 contenitore da rimuovere

- via Dieta di Bari - Murat: 3 contenitori da rimuovere

- via Spalato - Madonnella: 2 contenitori da rimuovere

- via Tanzi - Madonnella: 3 contenitori da rimuovere

- via Bovio - Libertà: 8 contenitori da rimuovere

- via Brigata Bari - Libertà: 3 contenitori da rimuovere

- via Curzio dei Mille - Libertà: 2 contenitori da rimuovere

- via Nitto De Rossi - Libertà: 4 contenitori da rimuovere

- via Amoruso - Poggiofranco: 1 contenitore da rimuovere

- strada vicinale San Pasquale - San Pasquale: 1 contenitore da rimuovere

- via Enrico Toti - Carrassi: 2 contenitori da rimuovere

- via Luigi Galvani - Carrassi: 1 contenitore da rimuovere

- via Sabotino - Carrassi: 7 contenitori da rimuovere

- strada provinciale Modugno Carbonara - Picone: 1 contenitore da rimuovere

- via Milella - Picone: 4 contenitori da rimuovere

- via Vicinale Sottomuro - Picone: 1 contenitore da rimuovere

- via Umbria - San Paolo: 1 contenitore da rimuovere

- via del Monastero - Carbonara: 2 contenitori da rimuovere.

BARI - Nell’ambito delle attività di riorganizzazione della raccolta su strada e dei percorsi per il ritiro dei rifiuti, nelle prossime settimane saranno modificate alcune postazioni per la raccolta della frazione indifferenziata. Sono diverse le zone individuate da Amiu Puglia su cui l’azienda interverrà nelle prossime settimane sia spostando i cassonetti per agevolare la manovra degli addetti alla raccolta, sia sostituendo una parte degli attuali contenitori da 1.100 litri presenti nei punti individuati. Alcuni di questi, infatti, saranno rimpiazzati da cassonetti di capienza maggiore (2.400 litri) in modo da evitare che gli stessi si riempiano ben oltre la misura consentita e che, di conseguenza, i rifiuti vengano accumulati lungo la strada come spesso accade.