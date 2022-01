Serie A: due positivi al Covid

- In Serie A due calciatori sono risultati positivi al Covid. Nella Roma un calciatore positivo. E’ vaccinato ed è stato posto in isolamento. Nell’Atalanta un calciatore positivo. E’ stato isolato dal gruppo squadra. La Roma e l’Atalanta non hanno comunicato i nomi per la tutela della privacy. Nei prossimi giorni i calciatori della Roma e dell’Atalanta saranno sottoposti ad altri tamponi per controllare se ci saranno nuovi contagi per il Covid. Una situazione sempre più drammatica per il calcio.