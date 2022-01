Basket: l'Happy Casa Brindisi giocherà a Brescia

(via Happy Casa Brindisi fb)





La squadra di Frank Vitucci dovrà vincere al “Pala Leonessa” per restare in corsa verso la qualificazione alle final eight di Coppa Italia che si giocheranno dal 16 al 20 Febbraio a Pesaro. Vitucci dovrà rinunciare ad Alessandro Zanelli per la lesione del legamento collaterale del ginocchio.





Potrà contare su Raphael Gaspardo, Nathan Adrian che è guarito dopo la distorsione alla caviglia, Mattia Udom Nick Perkins, Lucio Redivo Riccardo Visconti, Jeremy Chappell e Scott Ulaneo. L’allenatore del Brescia Alessandro Magro utilizzerà Kenny Gabriel Lee Moore, Naz Mitrou Long Amedeo Della Valle, Mike Cobbins Tommaso Laquintana, Christian Burns e David Moss.

Nella quattordicesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi giocherà oggi alle 20 fuori casa col Brescia. E’ il recupero della gara non disputata il 2 Gennaio per il Covid. I dieci cestisti della squadra pugliese sono diventati negativi dopo essere risultati positivi al Covid il 28 Dicembre 2021. Per l’ Happy Casa sarà una partita difficile. I lombardi cercheranno i due punti per risalire in classifica.