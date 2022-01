Basket: Riccardo Moraschini squalificato per un anno per doping

Una brutta tegola questa per l’Armani Milano e per l’ Italia. Moraschini probabilmente presenterà ricorso ma per il momento l’A/1 perde un sicuro protagonista. Moraschini fino a due anni fa ha giocato in Puglia nell’ Happy Casa Brindisi.

Riccardo Moraschini dell’Armani Milano di A/1 di basket maschile è stato squalificato per un anno per doping. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha accolto la richiesta della procura federale. Moraschini era risultato positivo il 6 Ottobre al controllo antidoping della Nado Italia.