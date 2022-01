Paura a Canosa, ordigno danneggia vetrata blindata Farmalabor

CANOSA DI PUGLIA (BT) - Un ordigno è esploso durante la notte di San Silvestro danneggiando una vetrata blindata della Farmalabor di Canosa. Al via le indagini di procura e forze dell'ordine per appurare se si tratti di un atto intimidatorio o di un gesto vandalico.“Esprimo all’amico Sergio Fontana sentimenti sinceri di vicinanza e solidarietà. Forte e totale è la mia condanna per il vergognoso ordigno fatto esplodere davanti alla Sede aziendale di Farmalabor a Canosa”: così il senatore Dario Stefàno, Presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea di Palazzo Madama.“Confido che le forze dell’ordine riescano a risalire ai responsabili di questo vile gesto e a ricostruirne la matrice perché non deve esserci spazio alcuno a chi pratica simili gesti alla luce anche dell’esemplare impegno del Presidente di Confindustria Puglia contro la criminalità e l’illegalità”.