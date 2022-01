BMW svela la IX M60

Il BMW Group presenta la terza – ancor più potente – versione della nuova ammiraglia tecnologica: la BMW iX M60 (consumo combinato: 24,7 – 21,7 kWh/100 km secondo il WLTP; emissioni di CO2 combinate: 0 g/km). Con una potenza di 455 kW/619 CV, una coppia massima di 1.015 Nm in modalità Sport e di 1.100 Nm con Launch Control attivato e assetto delle sospensioni specifico M, crea un’esperienza unica nel mondo della mobilità priva di emissioni locali.La BMW iX M60 combina il concept di un veicolo fortemente orientato alla sostenibilità con il design di un moderno Sports Activity Vehicle e una dinamica di guida ai massimi livelli. In questo modo, il veicolo incarna il meglio dei tre mondi BMW i, BMW X e BMW M GmbH. Grazie ai suoi highlight tecnologici, che riguardano anche la guida autonoma, il funzionamento e la connettività, la nuova BMW iX M60 rappresenta una nuova concezione del lusso d’avanguardia, prestazioni di livello e carattere premium.La BMW iX M60 accelera da ferma a 100 km/h in soli 3,8 secondi. L’erogazione di potenza dei motori elettrici M si estende fino ai regimi più alti, così che l’incremento della velocità rimanga quasi costante fino al raggiungimento della velocità massima – limitata elettronicamente – di 250 km/h. L’autonomia della BMW iX M60, determinata nel ciclo di prova WLTP raggiunge i 566 chilometri.Il debutto della BMW iX M60 segna un importante traguardo nella storia di BMW M GmbH, iniziata 50 anni fa. Insieme alla BMW i4 M50 (consumo combinato: 22,5 – 18,0 kWh/100 km secondo il WLTP; emissioni di CO2 combinate: 0 g/km), rappresenta l’ingresso del brand BMW M nel segmento delle auto elettrificate ad alte prestazioni. L’estrema potenza e il controllo della trazione integrale elettrica, insieme alla limitazione dello slittamento delle ruote basata su attuatori altamente reattivi e a una tecnologia delle sospensioni che include, tra l’altro, una sospensione a doppio asse tipica della messa a punto M, con controllo automatico del livello, garantiscono l’esperienza di guida, l’agilità e la precisione tipiche di BMW M.La BMW iX M60 viene prodotta insieme alle altre versioni dello Sports Activity Vehicle (SAV) all-electric nello stabilimento del BMW Group a Dingolfing. Verrà presentata in anteprima presso il Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas (USA) a gennaio 2022. Il lancio sul mercato globale sarà a giugno 2022.Il concept della BMW iX fornisce la base ideale per un SAV all-electric con caratteristiche prestazionali elevate. La struttura della carrozzeria, il design e l’assetto delle sospensioni mirano a garantire una guida confortevole e allo stesso tempo dinamica e sportiva. Il concept che si cela dietro lo spaceframe in alluminio e la gabbia di carbonio in resina rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) nel tetto, nelle sezioni laterali e posteriori è dato da un mix intelligente di materiali che combina una maggiore rigidità con un peso ottimizzato.L’utilizzo del CFRP per ridurre il peso non è una novità per BMW M GmbH. Il leggerissimo materiale high-tech ha già portato grandi risultati nel combinare le prestazioni del motore e il peso nella BMW M3 CSL, introdotta nel 2003. BMW M GmbH è stata la prima ad utilizzare il CFRP nella produzione automobilistica su larga scala. In numerose attuali auto sportive ad alte prestazioni di BMW M GmbH, il tetto standard in fibra di carbonio e altri componenti in CFRP rientrano nel processo di costruzione ultraleggera e intelligente.Le prestazioni, l’efficienza e l’autonomia della BMW iX M60 beneficiano anche delle sue proprietà aerodinamiche ottimizzate, che le donano un coefficiente di resistenza (valore Cd) di 0,26 in modalità Sport. La batteria ad alto voltaggio, posizionata in profondità nel sottoscocca, abbassa il centro di gravità del veicolo, garantendo una facile maneggevolezza e una distribuzione equilibrata del carico sugli assi. Ecco perché le caratteristiche prestazionali della BMW iX M60 non sono solo rappresentate da un’accelerazione incredibile ed immediata, ma anche da un’eccezionale dinamica in curva e da una manovrabilità altamente controllabile, anche nelle situazioni più dinamiche. Le proprietà di guida perfettamente bilanciate donano alla BMW iX M60 una sensazione di sicurezza e leggerezza a tutte le velocità. Può anche essere spinta fino ai limiti fisici dando al conducente un chiaro feedback in pieno stile BMW M.La BMW iX M60 combina le tipiche caratteristiche prestazionali M con la tecnologia all’avanguardia del nuovo sistema modulare del BMW Group per la guida autonoma, il funzionamento, la connettività e i servizi digitali. Questo mix crea un’esperienza di mobilità premium senza precedenti. A ciò si unisce anche l’architettura dell’abitacolo interamente rinnovata, che da una grande percezione dello spazio.Come per le altre versioni del modello, la BMW iX M60 presenta la più ampia gamma di equipaggiamenti standard mai offerti da BMW nel campo dei sistemi di assistenza alla guida, nonché numerose innovazioni. Una nuova generazione di sensori, un nuovo sistema di software e una potente piattaforma di calcolo permettono un costante avanzamento delle funzioni di guida e parcheggio automatizzati – con funzionalità di livello 3 nel medio termine.L’ultima generazione del sistema multimediale iDrive potenzia l’interazione tra conducente e veicolo permettendo un dialogo naturale tra i due. Il sistema si basa sul nuovo BMW Operating System 8 ed è stato progettato con un focus sulla funzione touch del nuovo BMW Curved Display e sulla comunicazione vocale con il BMW Intelligent Personal Assistant, entrambi ampiamente migliorati. I Remote Software Upgrades offrono la possibilità di installare da remoto (over-the-air) nuove e migliori funzionalità del veicolo. La navigazione con il sistema cloud-based BMW Maps e il Control Display con Augmented Reality Video assicurano una pianificazione rapida e precisa del percorso e una perfetta guida nel traffico. La BMW iX, utilizzando lo standard 5G, è all’avanguardia nella trasmissione dei dati.Possenti proporzioni di un SAV moderno, design ridotto delle superfici e dettagli definiti caratterizzano il lineare look esterno della BMW iX M60. Le pinze dei freni dell’impianto frenante sportivo verniciate in blu e dotate di logo M, la BMW Individual Titanium Bronze Exterior Line e i loghi M nella nuova finitura High Gloss Black/Titanium Bronze sui pannelli laterali anteriori e sulla parte posteriore del veicolo contribuiscono a donare alla BMW iX M60 il suo autentico carattere sportivo. I cerchi aerodinamici da 22 pollici con esclusivo design Titanium Bronze sono opzionali.L’interno spazioso, di alta qualità e dal design innovativo, aiuta il conducente a concentrarsi attivamente sulla guida, offrendo allo stesso tempo il comfort di viaggio e il piacere del lusso. I sedili multifunzione con poggiatesta integrati, il grande BMW Curved Display, il volante esagonale e il rivestimento del tetto color antracite accrescono il piacere di guidare. L’eliminazione del tunnel centrale crea ulteriore spazio per le gambe, nonché uno spazio portaoggetti, con una consolle centrale disegnata come se fosse un mobile di alta qualità. L’interno Suite opzionale comprende sedili in pelle naturale, cruscotto, consolle centrale e portiere rivestite, superfici e comandi in Gold Bronze. Indipendentemente dal layout del display selezionato e dalla modalità My Mode attiva, nella parte sinistra del display informativo viene visualizzato il logo M.Il carattere unico della BMW iX M60 è ulteriormente enfatizzato dal suo vasto equipaggiamento di serie che comprende, tra gli altri, il BMW Live Cockpit Professional e la BMW Natural Interaction, che permette di selezionare le funzioni attraverso la voce e i gesti, il Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, il BMW Laser Light, il Comfort Access, l’Active Seat Ventilation per guidatore e passeggero anteriore e l’Heat Comfort Package.L’uso responsabile delle risorse lungo l’intera catena del valore e la massima riduzione dell’impronta di CO2 lungo tutto il ciclo di vita del prodotto esprimono il modo in cui BMW i intende e definisce la mobilità premium orientata al futuro. Questo approccio olistico è implementato coerentemente nello sviluppo dei veicoli, in tutta la catena di fornitura e nella produzione della BMW iX M60. Il marchio BMW i è sinonimo di sostenibilità ecologica e sociale.Le forniture di cobalto e litio necessarie per le batterie ad alto voltaggio vengono acquistate dal BMW Group da fonti controllate in Australia e Marocco e consegnate ai produttori di celle delle batterie. Il principio strutturale dei motori elettrici permette di rinunciare all’uso di terre rare nel rotore. Inoltre, l’alluminio acquistato dal Gruppo viene prodotto sfruttando l’elettricità degli impianti di energia solare.Per la produzione dei veicoli e per la fabbricazione delle celle delle batterie viene utilizzata elettricità verde al 100%. Un altro fattore che rende possibile l’uso efficiente delle risorse nella produzione della BMW iX M60 è l’utilizzo di un’elevata percentuale di alluminio secondario e di plastica riciclata. Gli interni sono in legno certificato FSC, pelle conciata con estratto di foglie d’ulivo e altri materiali naturali. Inoltre, per i rivestimenti del pianale e i tappetini vengono utilizzate reti da pesca riciclate.