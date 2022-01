Trump: "Biden ha umiliato il paese"

- È un Trump scatenato quello che in Arizona ha tenuto un discorso di circa un'ora in cui ha parlato delle elezioni del 2020: "La vera insurrezione è stata il 3 novembre, il giorno dell'Election Day del 2020. Perché i democratici non indagano quella?". Naturalmente non può mancare una stoccata su Biden, con cui ha perso le scorse elezioni: "Sapevamo che Joe Biden non sarebbe stato buono, ma pochi si immaginavano che sarebbe stato un tale disastro". Sui fatti in Afghanistan e sul braccio di ferro con la Russia, arriva l'affondo sul Presidente Usa: "Ha umiliato il Paese sul palcoscenico internazionale".