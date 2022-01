(via Pink Bari fb)

Il Campionato di Serie B di calcio femminile è fermo per la sosta per le feste. Nella dodicesima giornata di andata la Pink Bari sfiderà Domenica 9 Gennaio alle 14,30 in trasferta il Cittadella. L’allenatrice della squadra pugliese Cristina Mitola si aspetta conferme importanti dall’attaccante lettone Renate Fedotova che ha realizzato 2 reti nella partita vinta 2-1 a Bitetto il 12 Dicembre 2021 col Chievo Verona prima della sosta.

La Pink terza con 24 punti a -4 dalla capolista Como, che è prima a 24 punti, dovrà cercare la vittoria per restare in corsa verso la promozione in Serie A. Le venete ottave con 15 punti, punteranno al successo per avere una continuità di risultati, dopo il pareggio 1-1 a Roma nell’undicesima giornata di andata.