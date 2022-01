Calcio, il Lecce Primavera acquista lo slovacco Jackuliak

Il Lecce Primavera ha acquistato l’attaccante slovacco David Jackuliak di 19 anni dal MFK Dukla Bystrica. In questa stagione ha giocato 6 gare nel MFK Dukla Bystrica in Serie B della Slovacchia. Sarà presto a disposizione dell’allenatore Vito Grieco. La squadra salentina si sta allenando con determinazione per disputare un buon torneo.

Il Campionato Primavera è fermo per una doppia sosta. La prima per le feste. La seconda per il rinvio a data da destinarsi per il Covid della quindicesima giornata che si doveva giocare da Venerdì 7 a Domenica 9 Gennaio. La partita che il Lecce Primavera doveva disputare il 9 Gennaio alle 14,30 a Parabita con la Sampdoria non si svolgerà. Presto la Lega Serie A che organizza il Campionato Primavera comunicherà la data del recupero. I salentini ritorneranno a giocare nella sedicesima giornata Domenica 16 Gennaio alle 10,40 in trasferta con la Roma.