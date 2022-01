(Lev Radin /shutterstock)





Minacce che non hanno però scomposto Putin, a cui è stato intimato che tali ulteriori sanzioni equivarrebbero ad uno strappo definitivo delle relazioni tra Russa e States. Il presidente russo, dal canto suo, ha invitato Joe Biden ad un nuovo colloquio tramite videoconferenza.

Si è svolto nelle scorse ore un colloquio telefonico tra Biden e Putin. Immancabile argomento di conversazione è stata l'Ucraina. Il presidente Usa ha ammonito il suo collega russo di non invadere il Paese ucraino, per non incorrere in nuove sanzioni da parte degli States e Ue.