Covid Puglia: +5.558 casi, 8 morti. Tasso di positività al 7,3%

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia sono 5.558 i nuovi casi di Covid-19 su 75.641 test giornalieri registrati (con una incidenza del 7,3% sui test).Sono stati registrati altri 8 morti che portano a 7.001 il numero complessivo delle vittime pugliesi dall'inizio della pandemia.L'exploit di casi è in provincia di Bari (2.333). Molto colpite anche le province di Lecce (1.022), Foggia (642), Bat (634) e Brindisi (568). Nel Tarantino i nuovi contagi sono stati 226, i residenti fuori regione 114 e 19 in provincia non definita.Le persone attualmente positive sono 45.648, quelle ricoverate in area non critica 384 in leggero aumento rispetto a ieri , mentre resta stabile il numero di quelle ricoverate in terapia intensiva (38).