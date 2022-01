Vaccini anti Covid: l’attività di vaccinazione in Puglia è proseguita anche all'Epifania

BARI - E’ proseguita anche oggi, giorno dell’Epifania, l’attività di vaccinazione. Nelle aziende sanitarie molti gli appuntamenti con i bambini della fascia 5-11 per le vaccinazioni pediatriche, che vedono la Puglia al primo posto in Italia per copertura.La campagna vaccinale prosegue anche nella giornata della Epifania. Oggi gli operatori ASL sono stati impegnati con le somministrazioni dei richiami per adulti nell’hub della Fiera del Levante a Bari e nel punto vaccinale di Triggiano, dove sono state eseguite invece vaccinazioni pediatriche per la fascia di età 5-11 anni. Intanto nelle ultime 24 ore sono state assicurate altre 13mila somministrazioni di vaccino anti Covid, di cui oltre 7mila sono stati richiami, nei centri distribuiti su tutto il territorio provinciale. La copertura vaccinale delle terze dosi in provincia ha raggiunto quota 66 per cento nella popolazione che ha concluso il ciclo cinque mesi fa e il 69 per cento nella città di Bari.I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno già ricevuto la prima dose sono 4257, il 17 per cento della popolazione di riferimento. I cittadini con la prima dose sono 315412, il 92 per cento della popolazione mentre sono 288483, l'84 per cento della popolazione, i cittadini con la seconda dose. Il 35 per cento della popolazione, 120882 cittadini, ha ricevuto la terza dose.Anche oggi nella Asl di Brindisi sono state organizzate sedute vaccinali per i bambini tra i 5 e gli 11 anni nei centri di Brindisi-PalaVinci, Fasano-Conforama, Francavilla Fontana e San Donaci. L'obiettivo è garantire una ripresa delle attività scolastiche in piena sicurezza.In particolare, nel centro di Fasano l'assessorato alle Politiche per l'Infanzia del Comune ha promosso Vacciniamoci con il sorriso, un percorso di accompagnamento per i bambini dai 5 agli 11 anni che ricevono la prima dose del vaccino nell’area dell’Hub di Conforama a loro dedicata.Il sindaco Francesco Zaccaria ha sottolineato che "grazie all’impegno di tutti i volontari, alla professionalità dei medici, al supporto delle famiglie e alla pazienza dei bambini il momento del vaccino diventa una occasione di festa affrontato con serenità e nella giusta consapevolezza dell’importanza storica che rappresenta per tutti noi e per il nostro futuro”.Ad oggi sono 1.153.980 le dosi somministrate dall’avvio della campagna vaccinale, oltre 6.800 nella sola giornata di ieri.Sono 233.500 le dosi somministrate dai Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 3.620 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 207.350 persone.Hanno ricevuto la prima dose circa 2.000 bambine e bambini di età tra 5 e 11 anni.Il 30.9% dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino antiCovid in provincia di Lecce. 13.417 le vaccinazioni pediatriche effettuate finora.9882 le vaccinazioni somministrate in provincia di Lecce nella giornata di ieri tra Punti vaccinali di popolazione, scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale.La campagna vaccinale in Asl Taranto ha registrato ieri il totale di 6.248 dosi somministrate, delle quali 245 prime dosi over 12 anni, 1.170 prime dosi pediatriche, 722 seconde dosi e 4.111 dosi di richiamo.Nello specifico, a Taranto 1.244 dosi sono state somministrate presso l’Arsenale della Marina Militare; 852 dosi a Grottaglie; 1.184 dosi a Massafra; 689 nelle farmacie abilitate; 71 in altre strutture sanitarie. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 987 dosi nei propri ambulatori e 52 a domicilio.Per quanto riguarda l'open day per la vaccinazione pediatrica presso l’hub del centro commerciale Porte dello Jonio di stamattina, alle ore 13 si sono registrate 540 vaccinazioni pediatriche. (foto befana hub centro commerciale porte dello Jonio)