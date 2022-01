Dramma sul lavoro a Lorica: morto il responsabile dell'impianto di risalita

COSENZA - Incidente mortale sul lavoro a Lorica. A perdere la vita nel comune di Casali del Manco (Cosenza) il responsabile degli impianti di risalita, Alessandro Marcelli, di 60 anni.L'uomo, prima dell'apertura degli impianti, si trovava a valle per effettuare delle verifiche alla cabinovia, quando sarebbe stato colpito da una cabina ed è scivolato battendo violentemente la testa.Ad intervenire sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per ricostruire l'accaduto. Al momento l'impianto è fermo e i vigili del fuoco stanno operando l'evacuazione di alcuni operai rimasti sospesi in una cabina quando è scattato il blocco dell'impianto di risalita.