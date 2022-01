Basket: l'Happy Casa Brindisi sfiderà la Virtus Bologna

(via Happy Casa fb)





Il tecnico della squadra di Brindisi Frank Vitucci non avrà a disposizione Alessandro Zanelli infortunato. Potrà contare su Josh Perkins, Nick Perkins Riccardo Visconti Jeremy Chappell, Mattia Udom Raphael Gaspardo Nathan Adrian e Lucio Redivo.





L’allenatore della Virtus Bologna Sergio Scariolo utilizzerà Andrea Tessitori, Isaia Cordinier, Niccolò Mannion, Marco Belinelli, Alessandro Pajola, Amar Alibegovic, Michele Ruzzier, Jakarr Sampson e Kyle Weems.

Nella sedicesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi giocherà oggi alle 17 al “Pala Pentassuglia” con la Virtus Bologna. Per i pugliesi sarà una partita molto difficile. Gli emiliani campioni d’Italia cercheranno un successo per confermarsi al secondo posto. L’ Happy Casa dovrà vincere per avere una continuità di risultati.