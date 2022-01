E' morto lo stilista francese Thierry Mugler

Ha definito l'haute couture per diversi decenni, vestendo star del calibro di Diana Ross e Beyonce in occasione di gala, sui red carpet e sulle passerelle di tutto il mondo. I suoi modelli non temevano di essere stravaganti, a volte somigliavano ad abiti robotici con forme coniche sporgenti. Mugler aveva anche una famosa linea di profumi, che ha avviato negli anni '90.

PARIGI - Si è spento a 73 anni per "cause naturali": a darne l'annuncio è stato il suo agente. Nel corso della sua carriera, Mugler aveva fatto indossare i suoi iconici corsetti a star com Madonna, Sharon Stone e Lady Gaga.Mugler, che ha lanciato il suo marchio nel 1973, è diventato famoso per il suo stile caratterizzato da spalle larghe e una vita sottile. L'uso di un tessuto futuristico simile alla plastica nei suoi abiti scolpiti è diventato un suo marchio di fabbrica.