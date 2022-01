Emiliano: “In corso il rafforzamento della rete ospedaliera Covid per la gestione dell’aumento dei ricoveri”

Infine, si dispone alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie di:



- definire tutti gli aspetti organizzativi che consentano di attivare entro 48h e, comunque, in tempi brevi, compatibili con le esigenze assistenziali determinate dall’andamento epidemiologici della pandemia, tutti i posti letto previsti per le strutture pubbliche dalla deliberazione di Giunta regionale n. 827/2021. Tali posti letto dovranno essere attivati senza alcuna preventiva autorizzazione, qualora sussistano motivate esigenze d’urgenza, dandone tempestiva comunicazione allo scrivente Dipartimento;



- garantire la corretta separazione dei percorsi COVID e NO-COVID nei reparti di degenza ed in Pronto soccorso, secondo le Allegate “Procedura operativa per l’accesso in sicurezza dei visitatori e accompagnatori nei reparti Covid e NO - Covid” e “Indicazioni operative per lo svolgimenti di attività di ricovero e specialistica ambulatoriale”.



La presente disposizione applica quanto espressamente dalla deliberazione di Giunta regionale n.827/2021, al fine di dare immediata risposta alle attuali esigenze assistenziali.



Con successiva nota sarà trasmesso un piano di graduale attivazione di tutti i posti letto già previsti dalla D.G.R. n. 827/2021, da realizzarsi entro il mese di gennaio e, comunque, in coerenza con l’andamento epidemiologico della pandemia.



Le Direzioni Strategiche dovranno definire, con ogni urgenza, un piano ospedaliero di riconversione, in analogia con quanto già effettuato nella scorsa ondata pandemica.



Le azioni contenute nella presente disposizione rivestono carattere di particolare urgenza.

Preso atto che:- l’incremento più significativo dei ricoveri COVID interessa l’area medica e non già la Terapia Intensiva;- nel corso della riunione di monitoraggio, tenutasi in data odierna, è stato altresì riscontrato un incremento dei ricoveri dei pazienti pediatrici e delle donne in gravidanza;- posti letto di Terapia Intensiva: tenuto conto dell’attuale numero di pazienti ricoverati in T.I., le Direzioni strategiche devono garantire la centralizzazione dei pazienti secondo una organizzazione per Area Vasta (Lecce, Bari e Foggia). Qualora si dovesse determinare un incremento repentino dei ricoveri in TI, ciascuna azienda dovrà attivare, senza alcuna preventiva autorizzazione dello scrivente Dipartimento, tutti i posti letto programmati con la D.G.R. n. 827/2021;- posti letto di Area Medica: tenuto conto dell’andamento dei contagi, si ritiene indispensabile attivare tempestivamente, entro 48 h, i posti letto di area medica, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.827/2021 dei seguenti ospedali:a) Ospedale V. Fazzi di Lecce;b) Ospedale di Galatina;c) Ospedale Perrino di Brindisi (con particolare riferimento alla richiesta prot. n. 728/2022);d) Ospedale di Altamura;e) Ospedale di Cerignola;f) Ospedale di Ostuni.- attivazione strutture sanitarie per pazienti post covid (fase post-acuta, ma che necessitano di assistenza ospedaliera a bassa intensità) e precisamente:a) Ospedale di San Cesareo;b) Ospedale di Triggiano;c) Ospedale di Torremaggiore;d) Ospedale Militare di Taranto.- percorso nascita: pur confermando l’organizzazione della rete Percorso Nascita STAM- STEN, così come dettagliata all’art. 7 del Regolamento regionale 22 novembre 2019, n. 23, considerata la specificità del percorso assistenziale, si ribadisce quanto già stabilito con la deliberazione di Giunta regionale n. 79 del 18/01/2021 di approvazione del “Protocollo Operativo Covid per l’evento nascita”. Inoltre, si dispone che tutti gli Ospedali individuati con il predetto provvedimento, quali strutture di riferimento con posti letto dedicati alle donne in gravidanza, positive al COVID, adeguino il numero dei posti letto dedicati, sulla base delle esigenze assistenziali e, dunque, anche in misura superiore rispetto a quanto espressamente previsto dalla citata deliberazione;- posti letto pazienti pediatrici: deve essere garantito un modulo di n. 10 pl per pazienti pediatrici per provincia. Tale numero dovrà essere adeguato in base alle esigenze assistenziali, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dello scrivente Dipartimento;- posti letto pazienti psichiatrici: deve essere garantita la immediata disponibilità di posti letto e percorsi dedicati per i pazienti psichiatrici. Il numero dei pl dovrà essere adeguato in base alle esigenze assistenziali, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dello scrivente Dipartimento;- posti letto chirurgici/medici per pazienti positivi asintomatici e ricoverati per altre patologie: le direzioni strategiche devono riservare posti letto chirurgici o di area medica, da dedicare a pazienti positivi al COVID (asintomatici) e ricoverati per altre patologie. Tanto si rende necessario al fine di non occupare posti letto di Area Medica (Malattie Infettive, Pneumologia e Area Medica) dedicati esclusivamente a pazienti positivi al COVID sintomatici.