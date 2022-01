Emma, il 18 febbraio esce il 45 giri di "Ogni volta è così'' brano in gara al 72° Festival di Sanremo

MILANO - Manca una settimana all’inizio del 72° Festival di Sanremo che, a distanza di 10 anni dalla vittoria con il brano “Non è l’inferno”, vedrà EMMA in gara con “OGNI VOLTA È COSÌ” (Polydor/Universal Music Italy), brano che sarà contenuto in un imperdibile 45 giri da collezione in uscita venerdì 18 febbraio, disponibile anche, in edizione limitata, in un’esclusiva versione autografata per Amazon.

Una nuova sfida per EMMA, che dopo aver co-condotto il Festival di Sanremo nel 2015 con Carlo Conti e aver calcato più volte il palco del Teatro Artiston come super ospite, ha deciso di rimettersi in gioco con una canzone che musicalmente unisce un sound elettronico a melodie e suoni tradizionali con un ritornello travolgente. “OGNI VOLTA È COSÌ”, scritto dalla stessa Emma insieme a Davide Petrella, non è solo una canzone d’amore, ma un brano che racconta una condizione che molte donne vivono e in cui potranno ritrovarsi. Composto da Davide Petrella e Dario Faini il brano è prodotto da Dorado Inc.

A dirigere l’orchestra per Emma sarà la collega Francesca Michielin che durante la serata speciale delle cover, venerdì 4 febbraio, lascerà la direzione dell’orchestra al Maestro Carmelo Patti per esibirsi al fianco di Emma, sulle note dell’iconica “Baby one more time” di Britney Spears.