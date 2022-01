BARI - Momenti di festa nella Cappella di Santa Rita, in via Giovanni Candura, nel Quartiere San Paolo. Donate più di 600 calze a tutti i bambini presenti. Il Comitato Santa Rita ringrazia in particolare "i tanti donatori che hanno aderito a questa iniziativa, Padre Antonio Iannuzzi per la benedizione dei doni e gli organizzatori dell'evento di beneficenza, Michele Genchi e Elena Rondinone".