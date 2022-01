Esenzioni da vaccino, Gemmato (Fdi): "Mai generato qr code, cittadini costretti a esibire certificato medico"

"Questo significa - prosegue Gemmato - che le persone esentate dal vaccino devono ogni volta mostrare a chi controlla il green pass l'esenzione cartacea e spiegare le proprie ragioni, costringendo a discussioni infinite e alla discrezionalità più assoluta nelle decisioni, visto che chi è addetto al controllo del green pass non ha nessuno strumento per verificare digitalmente la veridicità o meno del certificato cartaceo. Il Dpcm non viene adottato e il Ministero della Salute continua a rinnovare di mese in mese il formato cartaceo, non risolvendo il problema e lasciando tanti italiani nell'incertezza. FdI presenterà un'interrogazione parlamentare e chiede al Governo di risolvere immediatamente questo problema: i cittadini meritano rispetto, ancor più trattandosi di soggetti più fragili e che dovrebbero essere i principali soggetti da tutelare".

BARI - "Tra le tante follie della burocrazia sanitaria messa in piedi dal Governo Draghi-Speranza c'è quella che tocca i cittadini ai quali è stato rilasciato un certificato di esenzione da vaccino. Da ben 6 mesi, infatti, si è in attesa del Dpcm per rilasciare in formato digitale queste esenzioni attraverso il QR CODE, annunciato mesi fa ma mai generato". Così il segretario della Commissione Sanità, on. Marcello Gemmato.