Festival dell'Alta Murgia 1a edizione: domenica 9 gennaio l'inaugurazione

ALTAMURA (BA) - Domenica 9 gennaio 2022 alle ore 19:30 (ingresso alle ore 18:30) si terrà presso il Teatro Mercadante di Altamura il concerto di inaugurazione della prima edizione del Festival dell’Alta Murgia.Il Festival è organizzato dall’Istituzione Concertistica delle Murge e la sua direzione artistica è affidata al noto pianista altamurano Leonardo Colafelice.Il concerto inaugurale vede la partecipazione dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, realtà ormai molto nota sul territorio e stabilmente presente nei cartelloni dei maggiori Enti e Fondazioni locali. Al suo interno racchiude molte delle migliori giovani individualità provenienti da tutta la Puglia.L’Orchestra sarà diretta dal M° Giovanni Minafra, considerato tra i più interessanti direttori d’orchestra del sud Italia.La prima parte del concerto sarà dedicata al grande compositore austriaco W.A. Mozart: ad aprire il concerto ci sarà l’Ouverture da “Le Nozze di Figaro”, subito dopo verrà eseguito il Concerto per Pianoforte e Orchestra K. 491, che vedrà come solista al pianoforte il M° Leonardo Colafelice.Nella seconda parte del programma, invece, il protagonista sarà Ennio Morricone e l’Orchestra Filarmonica Pugliese eseguirà alcune tra le sue più note e suggestive colonne sonore.Un Festival dal programma ricco e variegato, volto a raggiungere un pubblico eterogeneo e che mette in risalto le grandi personalità musicali locali.Sito Web: www.festivaldellaltamurgia.itBox Office del Teatro Mercadante: Via dei Mille, 159 - 70022 Altamura (BA) 0803101222 (Anche WhatsApp).www.vivaticket.com/it/biglietto/inaugurazione-dal-teatro-al-cinema/172855