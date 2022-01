Moreno, dalla musica al cinema: in arrivo il cortometraggio su Sandro Pertini

MILANO - "Viviamo insieme dal primo giorno", confessa Moreno in radiovisione su RTL 102.5 News. E' sicuramente al settimo cielo perché da otto mesi vive una bellissima relazione con Barbara Ovieni, una super modella che ha conquistato il suo cuore.

I due partecipano a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News e raccontano il loro rapporto. "Viviamo insieme dal primo giorno, quindi 8 mesi sono tipo due anni”, ha commentato Barbara con tono ironico. “Con la situazione che c’è stata attualmente, magari il lavoro era più sporadico, siamo riusciti a perderci proprio pochi giorni”, dice Moreno.

Prima la musica, che da sempre scandisce la vita di Moreno, poi la tv con un reality: L'isola dei famosi. Adesso, però, sta per arrivare un nuovo progetto: si tratta di un cortometraggio su Sandro Pertini, che s'intitola "Avanti, avanti" e che vede come protagonista proprio Moreno Donadoni. Il cortometraggio è stato da poco presentato a Genova e per realizzarlo Moreno si è molto documentato sulla vita dell'ex Presidente della Repubblica. "La cosa che mi è piaciuta è stata cimentarmi come attore in qualcosa di molto serio e non fare solo una piccola parte che non avesse un peso. Mi è piaciuto perché va a ricordare il mio inizio perché prima di diventare un rapper solista nasco in un gruppo. E’ bellissimo che mi hanno pensato per questo ruolo”, confessa il rapper a RTL 102.5 News. "Interpreto un personaggio che si chiama Marte e parla solo in rima".

Complicità e amore. Moreno e Barbara, durante l'intervista, restano mano nella mano: si tratta di una bella storia che farà sognare i fan. Per loro, qualcuno, già ipotizza un programma insieme in tv. Magari un reality, che Moreno conosce bene avendo partecipato all'Isola dei famosi in passato. “E’ stata un’esperienza che mi ha aiutato anche con la fatica ed a conoscere meglio me stesso e a sopportare la fame e cimentarmi in cose che non ero in grado ma quella era una prova mentalmente e fisicamente davvero dura”, puntualizza. “Magari in coppia con Barbara le cose sarebbero diverse”, conclude.

