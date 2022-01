Giustizia, Bellomo - Splendido (Lega): "Bene Procura Bari, ma contro mafia serve Dda anche a Foggia"

"Intanto - proseguono i leghisti -, l'attacco allo Stato è tale che, al di là delle denominazioni, che pure sono importanti, servono da subito strutture efficienti e strategie che non abbiano limiti da colmare. Ben vengano, dunque, le indicazioni della procura di Bari, i sopralluoghi e le acquisizioni che arriveranno grazie ai fondi regionali che saranno concessi. La lotta alla mafia foggiana si deve fare oggi, ma si deve saper progettare anche per il futuro”.

BARI - “E’ tempo di prevedere per legge una Direzione Distrettuale Antimafia tutta foggiana, indipendente dalla procura di Bari e con un suo organico. Il dilagare della cosiddetta quarta mafia, non meno spietata delle altre, ha bisogno non soltanto di una maggiore organizzazione logistica, evitando totalmente le continue trasferte di forze di polizia e magistrati da Bari a Foggia e da Foggia a Bari, ma anche di un luogo simbolo, totalmente identificabile con il territorio che si vuole liberare dal condizionamento mafioso". Lo dichiarano, capogruppo della Lega alla Regione Puglia e il consigliere regionale,