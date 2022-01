Green pass, Speranza: "Scaricati 194milioni di certificati, proseguiamo su strategia"

(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2022 - "Il green pass rappresenta uno strumento strategico per gestione del Covid. Con il green pass i nostri cittadini hanno imparato a che fare. A stamattina alle sei i green pass scaricati sono 194milioni. Voglio ricordare all'aula che nell'impianto europeo non era prevista la sospensione in caso di positività. Abbiamo dovuto lavorare per costruire una modalità di sospensione diversa. Con l'ultimo Dpcm abbiamo introdotto questa fattispecie che ci deve portare alla sospensione del green pass in caso di positività a la riattivazione in caso di guarigione. La procedura è in corso", così il ministro Speranza al Question Time alla Camera. /