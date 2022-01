Insulta Erdogan: arrestata giornalista

Il presidente turco ha difeso tale decisione dichiarando: "E' nostro dovere rispettare e difendere la mia funzione, la presidenza", mentre il sindacato dei giornalisti ha definito tale decisione un "grave attacco alla libertà di espressione".

"C'e' un proverbio molto famoso, che dice che la testa coronata diventa più saggia. Ma vediamo che non è vero. Il bue non diventa re entrando nel palazzo, ma il palazzo diventa una stalla". Per queste parole pronunciate durante la trasmissione televisiva del Tele1, la giornalista Sedef Kabas è stata arrestata con l'accusa di aver offeso il presidente Erdogan.