Manupuma torna con 'Chinatown', una viaggio interiore tra cambiamento e speranza

MILANO - ''Chinatown'' è il nuovo singolo di Emanuela Bosone, in arte Manupuma, in uscita su tutte le piattaforme digitali e disponibile in rotazione radiofonica.

''Ho sempre vissuto e adorato questo quartiere in tutte le città del mondo - racconta l'artista. Cantato da me, con la produzione di Michele Ranauro - Chinatown non è solo un luogo fisico, è sempre stata per me una linea di confine che se oltrepassi, tutto può succedere.

Da ragazzina, quando riuscivo a comprarmi due Springrolls, mi sembrava di viaggiare in tutto il mondo. Chinatown è integrazione, Chinatown è speranza .

Mi sono persa tante volte in quei piccoli vicoli dove l'odore di spezie mi cambiava l’umore. Ho pianto, ho riso, mi sono innamorata dell'uomo sbagliato, mentre stavo avvinghiata a quello giusto.

Mi sono vestita di rosso e mi sono lasciata guidare dalle Luci di Chinatown, lanterne cinesi che illuminano il cambiamento interiore ed esteriore che riguarda tutti, inevitabilmente.

Il 1° Febbraio sarà il Capodanno Cinese e simbolicamente, in quella occasione, ognuno di noi avrà - come nella leggenda legata a questa ricorrenza - il suo mostro da rincorrere e sconfiggere.