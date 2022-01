Martina Franca: il debutto di Valentina Lodovini per la stagione teatrale del Politeama Verdi

MARTINA FRANCA (TA) - Martedì 25 gennaio Valentina Lodovini debutta a Martina Franca nell’ambito della stagione teatrale del Politeama Verdi. Lo farà portando in scena l’applauditissima pièce di Dario Fo e Franca Rame "Tutta casa, letto e chiesa" (porta ore 20.30 - sipario ore 21.00). - Martedì 25 gennaio Valentina Lodovini debutta a Martina Franca nell’ambito della stagione teatrale del Politeama Verdi. Lo farà portando in scena l’applauditissima pièce di Dario Fo e Franca Rame "Tutta casa, letto e chiesa" (porta ore 20.30 - sipario ore 21.00).





Lo spettacolo è incentrato sulla condizione femminile, in particolare sulla sottomissione sessuale della donna. Si tratta di monologhi scritti da Dario Fo e Franca Rame e interpretati da quest’ultima a partire dal primo debutto avvenuto nel 1977 a Milano, alla mitica Palazzina Liberty occupata e semisepolta dalla neve, in appoggio alle lotte del movimento femminista. I contenuti, nel corso degli anni, sono stati modificati e arricchiti con continui riferimenti agli eventi politici e di attualità fino al 1985. Il testo è tuttora allestito in oltre trenta nazioni: la condizione della donna, purtroppo, è simile ovunque.





Il protagonista assoluto di questo spettacolo sulla donna è l’uomo. Meglio, il suo sesso sempre presente, enorme, che incombe e che schiaccia le donne. Nel primo dei tre monologhi satirici, Una donna sola, troviamo una casalinga che, pur avendo tutto all’interno della sua famiglia, è priva della cosa più importante: il rispetto. Abbiamo tutte la stessa storia è la rappresentazione di un rapporto sessuale tra un uomo e una donna dove ancora una volta emerge la subalternità femminile. Terzo è Il risveglio, la storia di un’operaia sfruttata tre volte: in casa come donna tuttofare, in fabbrica e a letto. L’epilogo è affidato ad una Alice nel paese senza meraviglie.





Valentina Lodovini reinterpreta queste figure di donne scolpite a tutto tondo in appassionanti monologhi dove si ride, e molto, ma alla fine resta addosso una grande amarezza.





La Lodovini è un’attrice particolarmente amata dal pubblico, per via della sua straordinaria bellezza che si coniuga alla perfezione con un’eccezionale bravura sulle scene teatrali, oltre che in televisione, definita da molti l'erede naturale della Magnani. Valentina Lodovini è il giusto mix italiano di fascino e talento, bravura e sex appeal. Nel suo curriculum sempre scelte molto azzeccate, anche quando ha sterzato per la televisione in fiction garbate. Nel 2011 ha ricevuto il premio come miglior attrice non protagonista al David di Donatello per il film Benvenuti al Sud.





I biglietti sono disponibili sia presso la biglietteria del Politeama Verdi e sia sul sito www.teatroverdi.eu.

Il cartellone della rassegna "Solo a Teatro" si chiuderà sabato 5 febbraio con “Un fattaccio all’improvviso”, l’ultimo esilarante lavoro dell’Anonima G.R. che sta registrando un notevole riscontro di pubblico in tutti i teatri programmati. In scena Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli che si avvarranno di un cast di attori molto interessanti e noti per la loro carriera teatrale e televisiva come Mauro Pulpito, Mingo de Pasquale, Azzurra Martino e Leo Solfato, con la regia di Dante Marmone.





Mercoledì 26 gennaio nella Sala degli Uccelli a Palazzo Ducale, invece, è prevista la conferenza stampa di presentazione della Stagione teatrale 2022 organizzata assieme al Teatro Pubblico Pugliese e il Comune di Martina Franca e che avrà inizio a partire da febbraio.