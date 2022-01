Michele Bravi, in gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo annuncia le date del nuovo tour

SANREMO - Lunedì 31 gennaio 2022. Michele Bravi, in gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo con l’inedito “Inverno dei fiori”, annuncia le date del nuovo tour “LIVE A TEATRO”, prodotto da Vivo Concerti.

Michele torna a esibirsi dal vivo con in alcuni dei più importanti teatri d’Italia. La tournée partirà domenica 15 maggio da Torino, presso il Teatro Colosseo, proseguendo poi a Padova, venerdì 20 maggio presso il Gran Teatro Geox, a seguire sarà a Milano, lunedì 23 maggio al Teatro degli Arcimboldi e giovedì 26 maggio sarà a Bologna al Teatro Celebrazioni. L’appuntamento conclusivo sarà a Roma, domenica 29 maggio, all’Auditorium della Conciliazione.

“Inverno dei fiori” scritto da Michele Bravi, Cheope, Alex Raige Vella, è una canzone d’amore, fragile che riflette sul concetto di umanità, empatia e condivisione, raccontando quanto l’intreccio umano sia l’unica via per imparare l’amore. La musica è di Federica Abbate, Michele Bravi e Francesco Catitti che ne ha curato anche la produzione. L’inedito “Inverno dei fiori” verrà presentato nell’appuntamento con il Festival della canzone italiana martedì 1 febbraio. Già disponibile per il presave: https://vir.lnk.to/invernodeifiori

Michele Bravi si esibirà nella serata dedicata alle cover anni ’60, ’70, ’80 e ‘90 in onda venerdì 4 febbraio con il brano “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” scritto da Lucio Battisti e Mogol.

La partecipazione al Festival di Sanremo con “Inverno dei fiori” avviene dopo cinque anni dal debutto sul palco dell’Ariston di Michele con “Il diario degli errori” (doppio disco di platino).





CALENDARIO DATE:

Domenica 15 maggio 2022 || Torino @ Teatro Colosseo

Venerdì 20 maggio 2022 || Padova @ Gran Teatro Geox

Lunedì 23 maggio 2022 || Milano @ Teatro degli Arcimboldi

Giovedì 26 maggio 2022 || Bologna @ Teatro Celebrazioni

Domenica 29 maggio 2022 || Roma @ Auditorium della Conciliazione

Biglietti disponibili a partire dalle ore 15.00 di lunedì 31 gennaio su www.vivoconcerti.com e dalle ore 11.00 di sabato 5 febbraio presso tutte le rivendite autorizzate.