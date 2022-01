Milano, strappano la pistola al vigile e parte il colpo: identificati

MILANO - Due dei ragazzi che nella notte fra venerdì e sabato hanno picchiato e disarmato un agente della polizia locale di Milano sono stati identificati. A girare le immagini sono stati gli stessi autori dell'aggressione.Tra i giovanissimi, la pistola strappata dalla sue mani finisce poi a terra sotto alcune auto parcheggiate, non prima che venga sparato un nuovo colpo che però per fortuna non colpisce nessuno. Dopo aver picchiato il vigile i ragazzi lo hanno abbandonato sull’asfalto, prima di fuggire. Intanto, il collega rimasto in auto chiamava i soccorsi. Il 61enne ferito è stato portato in ospedale.Due le pattuglie intervenute sul posto dopo alcuni minuti. I quattro - uno di loro ha postato la sequenza sul proprio profilo Instagram, gli altri sono stati identificati successivamente - sarebbero skater bolzanini arrivati a Milano per la serata. La Polizia Locale è sulle loro tracce.