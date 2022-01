A 30 anni Cheslie Kryst è morta suicida, Miss Usa 2019, dopo essersi lanciata dal nono piano del grattacielo di 60 piani in cui viveva a New York. Sul suo appartamento è stato trovato un biglietto in cui chiedeva che tutti i suoi beni andassero alla madre, ma nulla che giustificasse l'estremo gesto.