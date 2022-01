Nuova Nissan Qashqai: la prova

SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Nissan svela la nuova generazione del re dei crossover, il Qashqai. La vettura della casa del Sol Levante è disponibile con 1 Motore MildHybrid (Benzina + Elettrico) 1300 da 140 o 158 cv, negli allestimenti Visia, Acenta, Business, N-Connecta, N-Style, Tekna, Tekna+.Esternamente la nuova Qashqai, lunga 443 cm, 4 in più di prima, vanta linee decise. Moderno e personale il frontale (praticamente identico a quello della Juke), dove spiccano i fari full led a freccia che contornano la mascherina, e da cui partono profili obliqui molto evidenti che ospitano delle prese d’aria. La fiancata si gioca sulle grandi ruote, fino a 20 pollici di diametro, e sullo slancio conferito dalla linea di base dei finestrini che sale verso la parte posteriore. Le profonde nervature nella parte bassa snelliscono ulteriormente l’insieme.Internamente l’abitacolo è moderno e punta più sull’eleganza e sulla praticità. Il cruscotto può avere strumenti analogici oppure, nelle versioni più ricche, un display di 12,3” configurabile (due le grafiche disponibili per tachimetro e contagiri) che fornisce molte informazioni e può mostrare anche la mappa del navigatore. Al centro della plancia c’è poi lo schermo dell’impianto multimediale di 9”. Rapido e intuitivo, ha inclusi Apple CarPlay e Android Auto senza cavo e la possibilità di inviare al navigatore la destinazione prescelta dal cellulare; previste quattro prese Usb (due sotto il bracciolo centrale e altrettante per i passeggeri posteriori) e la piastra per la ricarica senza fili degli smartphone. Comodi in generale i comandi e buone le finiture, con parecchie plastiche morbide. I sedili sono ampi e avvolgenti: decisamente rialzati, garantiscono una buona visibilità. L’abitabilità è buona: ci sono cinque posti comodi. Inoltre, l’accesso ai posti posteriori è molto agevolato dalle porte che si aprono ad angolo retto. La capienza del bagagliaio è di 504 litri: 74 in più di prima. Il rivestimento è curato e ci sono dei ganci appendiborse e due plafoniere, nonché il pianale (in due parti) posizionabile su altezze differenti, il divano è in due parti reclinabili.Ed ora è il momento del test drive: la Nissan Qashqai guidata è stata la 1300 MildHybrid 2WD 140 cv Tekna da 37350 €. Il re si rinnova!!! Il veicolo, che a metà anni 2000, ha creato il settore dei crossover, si ammoderna con lo scopo di essere ancora di più il più amato dalla clientela, con nuove forme e disegni che arrivano dal futuro. La sua maneggevolezza è migliorata grazie alla nuova qualità costruttiva. Anche la sicurezza e gli ausili di guida sono stati migliorati e aumentati (adesso è disponibile con la guida semi-autonoma di ultima generazione). Ottimo sia nel traffico cittadino, che su strade extraurbane o sterrati (a seconda delle versioni è disponibile con trazione anteriore o integrale). Prestazionalmente parlando, il cuore pulsante del Qashqai è l’ottimo 1300 Turbo da 140 cv con sistema MildHybrid che permette, grazie alla doppia trazione benzina + elettrica, di abbassare consumi e costi di gestione complessivi, non sacrificando prestazioni e divertimento di guida.Infine il listino prezzi: si va da 26550 € della 1300 MildHybrid 140 cv 2WD Visia per arrivare a 43740 € della 1300 MildHybrid 158 cv 4WD Tekna+ Xtronic Automatica (Hybrid).Bruno AlleviL’auto in oggetto è stata provata presso la Concessionaria Nissan “Emilcar” di San Benedetto Del Tronto