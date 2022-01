Serie B, il Lecce ospiterà la Cremonese

Nella ventesima giornata di Serie B il Lecce sfiderà domani alle 18,30 al “Via del Mare” la Cremonese. Per i salentini sarà una partita molto insidiosa. I lombardi cercheranno di vincere per confermarsi al terzo posto. Il Lecce non avrà alternative ai tre punti per avere ambizioni di promozione. Il tecnico dei pugliesi Marco Baroni dovrà rinunciare a Rodriguez infortunato.

Esterni Hjulmand e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Coda e Di Mariano. Nella Cremonese sulle fasce Deli e Zanimacchia. Trequartista Buonaiuto. In avanti Gaetano e Ciofani. Arbitrerà Daniele Chiffi della sezione di Padova.