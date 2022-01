La partita era già stata rinviata Lunedì 20 Dicembre 2021 per la positività al Covid di tre calciatori del Lecce. Sarà recuperata in data da destinarsi. I calciatori del Vicenza saranno sottoposti a nuovi tamponi nei prossimi giorni. Una situazione sempre più difficile per il Covid per la Serie B.

Lecce-Vicenza recupero della diciottesima giornata di Serie B che si doveva giocare domani sera alle 20,30 è stata di nuovo rinviata per il Covid. Lo ha deciso la Lega Serie B dopo che l’Asl ha bloccato la partenza dei calciatori del Vicenza per Lecce. Nella squadra veneta ci sono 12 calciatori positivi al Covid.