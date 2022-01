Serie B: nel Lecce 3 positivi al Covid

Nei prossimi giorni gli altri calciatori dei salentini saranno sottoposti ai tamponi. Nel Vicenza 9 positivi, 8 calciatori e un componente dello staff tecnico. Nel Cosenza 13 calciatori positivi. Nella Ternana 8 calciatori positivi. Una situazione abbastanza difficile per la Serie B.

In Serie B nel Lecce 3 tesserati sono risultati positivi al Covid, 2 calciatori e un componente dello staff tecnico. Non sono stati comunicati i nomi per la tutela della privacy. Sono stati posti in isolamento domiciliare. I calciatori torneranno ad allenarsi quando saranno negativi.