In Serie C 16 positivi al Covid. Nel Girone C nel Palermo 5 positivi, 3 calciatori e 2 componenti dello staff tecnico. Nel Catania 4 positivi, 2 calciatori e 2 fanno parte dello staff tecnico. Nel Girone B nella Fermana 6 calciatori positivi. Nel Pontedera un calciatore positivo. Una situazione molto difficile per il Campionato di Serie C. I casi aumentano di giorno in giorno. Si spera che questo periodo così complicato possa essere superato bene abbastanza presto.