L’ US Lecce ha comunicato che a seguito dei tamponi effettuati un calciatore è risultato positivo al Covid. Il nome non è stato comunicato per la tutela della privacy. Il calciatore è stato posto in isolamento domiciliare. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a un nuovo tampone.

Non potrà allenarsi fino a quando non sarà negativo. Il gruppo squadra tra qualche giorno dovrà effettuare controlli per vedere se ci saranno altri calciatori positivi. Una situazione abbastanza difficile in Serie B, che si spera possa essere risolta bene presto.